Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полицейские вытащили подростка из горящего дома в Костанайской области

Мальчик не пострадал.

Фото : alau.kz7 августа 2018, 18:00

Происшествие случилось в Карабалыкском районе. Во время патрулирования райцентра сотрудники патрульно-постовой службы РОВД Александр Васильков и Бауржан Елшибаев получили сообщение о том, что горит частный дом, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Незамедлительно полицейские прибыли к дому. Одновременно сообщили в пожарную часть о возгорании.

«Подойдя к дому, сотрудники полиции попытались попасть внутрь, но огонь и клубы дыма перегородили вход. Тогда они стали заглядывать в окна. Они увидели лежащего на кровати мальчика. Стражи порядка поняли, что медлить нельзя ни секунды. Выставив раму, Васильков пробрался в комнату, и вытащил спящего подростка. На улице он передал его Елшибаеву», — сообщили в пресс-службе ДВД.

Мальчик не пострадал. Приехавшие на место пожара сотрудники пожарной части потушили огонь. Причины пожара устанавливаются.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты