Полицейские вытащили подростка из горящего дома в Костанайской области

Мальчик не пострадал.

Происшествие случилось в Карабалыкском районе. Во время патрулирования райцентра сотрудники патрульно-постовой службы РОВД Александр Васильков и Бауржан Елшибаев получили сообщение о том, что горит частный дом, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Незамедлительно полицейские прибыли к дому. Одновременно сообщили в пожарную часть о возгорании.

«Подойдя к дому, сотрудники полиции попытались попасть внутрь, но огонь и клубы дыма перегородили вход. Тогда они стали заглядывать в окна. Они увидели лежащего на кровати мальчика. Стражи порядка поняли, что медлить нельзя ни секунды. Выставив раму, Васильков пробрался в комнату, и вытащил спящего подростка. На улице он передал его Елшибаеву», — сообщили в пресс-службе ДВД.

Мальчик не пострадал. Приехавшие на место пожара сотрудники пожарной части потушили огонь. Причины пожара устанавливаются.

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