Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

Их жителей ожидают грозы и пыльные бури.

Жителей четырех областей Казахстана ожидают пыльные бури, дожди и грозы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так в Атырауской области в ближайшие сутки ожидается местами гроза, пыльная буря. Усиление западного, юго-западного ветра при грозе 15-20 м/с.

В самом Атырау завтра днем ожидается гроза и пыльная буря. Вероятность шторма составляет 80-85%.

В Западно-Казахстанской области сегодня вечером местами ожидается гроза, возможен град. Усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

Также 8-9 августа местами ожидается усиление западного ветра 15-20 м/с. В самом Уральске сегодня возможен град, усиление ветра при грозе составит до 18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %

В Акмолинской области сегодня и завтра местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. При грозе порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В Костанайской области сегодня и завтра ожидается местами гроза. При грозе западный ветер 15-20 м/с.

Кроме того, завтра днем ожидается повышение температуры воздуха местами до 37 °C. Вероятность шторма 90-95 %.

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