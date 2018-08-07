Новое повышение тарифов на проезд в Астане рассмотрят в декабре

Текущий тариф сохранится до конца года.

Администрация «Астана LRT» планирует рассмотреть возможность повышения тарифов в декабре текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока этот вопрос не рассматривается, как мы и говорили, это будет проводиться в два этапа. Ближе к зиме, примерно в декабре, будет полная аналитика, будет максимальный переход нашего населения на транспортные карты. После этого система нам покажет полную картину. Исходя из этого, мы будем выносить на общественные слушания информацию, говорить о том, сколько реально составляют доходы перевозчиков. Потому что здесь уже не будет «теневого» дохода как такового», - объяснил руководитель организации Бекмырза Игенбердинов.

Вместе с тем он заверил, что текущий тариф сохранится до конца года. Также Б. Игенбердинов прокомментировал жалобы населения на вынужденную потерю времени при входе в автобус через переднюю дверь.

«Чтобы ловить безбилетников, мы усиливаем службу транспортного контроля совместно с МПС ДВД Астаны. Мы организовываем международный опыт по логистике движения, в частности, вход через переднюю дверь, чтобы водитель мог видеть, как человек с картой провел валидацию. Когда 98% населения будут иметь карты, особых задержек не будет», - пообещал он.

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