Второй день тушат пожар в горах Жамбылской области

В ликвидации пожара задействованы 148 человек и 18 единиц техники.

Продолжаются работы по устранению загорания сухой травы в труднодоступной горной местности в сельском округе Акыртас Жамбылского района, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

5 августа 2018 года во второй половине дня в сельском округе Акыртас Жамбылского района произошло загорание сухой травы на предварительной площади 200 га, на трансграничной территории с Таласской областью Кыргызстана.

«После поступления сообщения о пожаре были направлены силы и средства службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области, лесных хозяйств Т.Рыскуловского и Жамбылского районов и добровольных пожарных формирований местных исполнительных органов. Всего 84 человека и 10 единиц техники», - говорится в сообщении ведомства.

Силами «Казавиалесоохрана» совершен облет места пожара. В ДЧС развернут оперативный штаб. К месту пожара силами местных исполнительных органов были доставлены продукты питания. Проводится окарауливание местности.

7 августа 2018 года произведен облет места загорания на воздушном судне «Казавиалесоохраны», по результатам которого установлено, что загорание сухой травы происходит на территории горного ущелья Кайындысай в труднодоступной горной местности.

Площадь пожара ориентировочно 200 га. Всего в ликвидации пожара задействованы 148 человек и 18 единиц техники ДЧС Жамбылской области, лесохозяйственных учреждений и добровольных пожарных формирований.

А также на тушение пожара привлечен вертолет Ми-171 «Казавиаспаса» КЧС МВД РК с водосбрасывающим устройством, который вылетел из Алматы.

По информации МЧС Кыргызстана на территории Кырзызской республики также проводится тушение степного массива.

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