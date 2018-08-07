Актюбинская область является лидером по внедрению элементов «ЭКСПО-2017»

В настоящее время реализуется 21 проект. 6 уже внедрены.

В ходе заседания Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева о внедрении и использовании проектов, продемонстрированных на Международной выставке «ЭКСПО-2017», подведены итоги работы в данном направлении, сообщает zakon.kz.

Министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что в целом по стране отобраны 115 технологий, из них 16 уже используются, до конца года будут внедрены еще 20.

По его словам, лидирующую позицию занимает Актюбинская область, где в настоящее время реализуется 21 проект, 6 из них уже внедрены. В их числе ветряные электростанции «AN Bonus» (Германия) в КХ «Зару» и ТОО «Жел Энерго», редукторы класса GE «General Electric International Inc» (США), детандеры для нефтегазовой отрасли «General Electric International Inc» (США), технология гидравлического разрыва пласта и одновременной пескоструйной перфорации на скважинах подсолевого комплекса (Китай), автоматизированные групповые замерные установки добычи нефти и газа (Китай).

Отметим, что выставка ЭКСПО послужила хорошим толчком для развития промышленного региона. Под эгидой «ЭКСПО - Импульс Развитие регионов» прошел Международный форум «Актобе Инвест», по результатам которого актюбинские предприятия смогли наладить контакты со всеми передовыми компаниями мира.

«Проведена ревизия и пересмотрены инвестпрограммы с акцентом на цифровизацию и модернизацию, что позволило увеличить оснащение новыми технологиями на предприятиях с 45% до 65%, подписаны Дорожные карты с крупными предприятиями. По поручению акима области Бердыбека Сапарбаева, количество проектов по внедрению новых технологий будет увеличено до 30», - сообщил заместитель акима области Кайрат Бекенов.

В результате принятых мер снижена себестоимость горнорудной продукции на 1,5%, увеличено извлечение нефти на 10%. Рост ИФО промышленности за 7 месяцев 2018 года прогнозируется на уровне 105%.

Таким образом, благодаря налаженным прямым контактам в Актюбинской области сделан хороший задел не только на текущий, но и на последующие годы.

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