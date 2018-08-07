Двухлетний ребенок упал с 7 этажа в ЗКО

С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован в больницу.

Фото : tagilcity.ru

ЧП произошло около 22 часов 31 июля в высотке по проспекту Евразия, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город. - Ребенок 2015 года рождения упал с 7 этажа на крыльцо. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, травма живота, ребенок доставлен в областную клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Другие подробности выясняются.

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