Двухлетний ребенок упал с 7 этажа в ЗКО
С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован в больницу.
Фото : tagilcity.ru7 августа 2018, 18:47
ЧП произошло около 22 часов 31 июля в высотке по проспекту Евразия, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.
- Ребенок 2015 года рождения упал с 7 этажа на крыльцо. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, травма живота, ребенок доставлен в областную клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
Другие подробности выясняются.
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