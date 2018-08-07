Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Двухлетний ребенок упал с 7 этажа в ЗКО

С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован в больницу.

Фото : tagilcity.ru7 августа 2018, 18:47

ЧП произошло около 22 часов 31 июля в высотке по проспекту Евразия, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

- Ребенок 2015 года рождения упал с 7 этажа на крыльцо. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, травма живота, ребенок доставлен в областную клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

Другие подробности выясняются.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты