Сирийская армия отразила атаку боевиков в пригороде Латакии

Боевикам удалось захватить Эль-Сараф на несколько часов, после чего военные вернули его под свой контроль.

Сирийская армия отразила нападение террористов в поселении на севере пригорода Латакии, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* напали сегодня рано утром на пункт сирийской армии в поселении Эль-Сараф, <…> на севере пригорода Латакии на сирийско-турецкой границе", — сказал сирийский полевой командир.

Он добавил, что боевикам удалось захватить пункт на несколько часов, после чего армия вернула его под свой контроль. Среди нападавших есть погибшие и раненые.

Как заявили в Минобороны, всего за минувшие сутки в Сирии огонь открывали 14 раз: в Латакии — пять, в Алеппо — семь. Кроме того, турецкие наблюдатели зафиксировали два случая стрельбы в провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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