Казахстанский боксер рассказал, как выбил капу у соперника в США

По словам Ашкеева, его активные действия могли заставить рефери дисквалифицировать южноамериканца еще раньше.

Казахстанский боксер-профессионал Мадияр Ашкеев (10-0, 6 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал подробности поединка с Эдуардо Флоресом (26-30-4, 15 КО) из Эквадора.



Бой прошел в Атлантик-сити и завершился досрочной победой 30-летнего казахстанца. По словам Ашкеева, его активные действия могли заставить рефери дисквалифицировать южноамериканца еще раньше.

"В этом бою я у соперника четыре раза выбил капу. В первом моменте я выбил капу, но судья не остановил бой. Однако это профи-бокс, поэтому я продолжил атаковать. Только когда мы оба остановились, ему вернули капу. Это было во втором раунде.



В третьем раунде два раза уронил капу: я выбил - ему ее вернули. Потом ситуация повторилась. Снова выбил - снова вернули. В четвертом раунде я активно атаковал - он пропустил много моих ударов. В одном из моментов я ждал, когда он снова кинется на меня. Он кинулся, а я ударил навстречу - соперник снова "потерял" капу.



Судья решил прекратить это. Соперник пропустил много ударов, несколько раз "потерял" капу, и дальше так продолжаться не могло. Когда ты три раза за раунд "теряешь" капу, то тебя дисквалифицируют. Рефери решил остановить бой, соперника сняли с поединка", - поделился Ашкеев.

Добавим, что поединок Ашкеева и Флореса стал частью вечера бокса с двумя титульными поединками. Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (14-0, 11 КО) выиграл по очкам у малавийца Айзека Чилембы (25-6-2, 10 КО), а другой россиянин Сергей Ковалев (32-3-1, 28 КО) потерял титул WBO в том же дивизионе, проиграв нокаутом колумбийцу Элейдеру Альваресу (24-0, 12 КО).



Также в андеркарте этого вечера досрочную победу одержал казахстанский средневес Меийрим Нурсултанов (8-0, 7 КО), чей доминиканский соперник Джонатан Батиста (17-15, 10 КО) отказался выйти на третий раунд.

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