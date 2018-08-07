Ерлан Карин прокомментировал кадровые перестановки в Казахстане

А также предрек новые.

В Казахстане ожидается очередная волна кадровых перемещений, - пишет Ерлан Карин на своей странице в Telegram, сообщает zakon.kz.

"На место Сакена Жанузакова новым министром обороны назначен Нурлан Ермекбаев, который до этого успел поработать послом РК в Китае, секретарем Совета безопасности, причем дважды, а также министром по делам гражданского общества и религий". Ермекбаев - универсал, и "идеолог" и "орговик" одновременно, очень строгий и требовательный руководитель, основательно и вдумчиво подходит ко всем вопросам, и, наверное, действительно наиболее подходящая сегодня фигура в качестве нового руководителя военного ведомства, - пишет Карин.

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