Попытка продать автомобиль привела к уголовному делу в Костанае

Продавец автомашины обвинил покупателя в самоуправстве.

Пресс-служба ДВД Костанайской области обнародовала информацию по факту заявления продавца автомашины, обвинившего покупателя в самоуправстве, передаёт BNews.kz.

Как сообщили в ДВД, 7 июня текущего года в полицию с заявлением обратился житель областного центра, который сообщил, что на территории АвтоЦОНа Костаная гражданин Б. самовольно завладел техническими паспортами от автомашины марки "MAN" и полуприцепа марки "Krone", принадлежащих отцу потерпевшего.

По словам заявителя, процесс самоуправства сопровождался удержанием и вывозом его за город.

В ходе проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции были установлены фактические обстоятельства данного дела.

"Как выяснилось, между гражданином Б. и отцом заявителя была договоренность о приобретении автомашины марки "Манн" и полуприцепа марки "Кроне". Задаток был переведен 26 января 2017 года в размере 12 800 Евро, что подтверждается квитанцией о переводе. После фактического завершения сделки, 07.06.2018 года, отец заявителя – гр.С., решил необоснованно повысить стоимость автомашины еще на 5 000 000 тенге. Получив отказ, поручил сыну Ивану вызвать сотрудников полиции, и заявить о самоуправстве со стороны гражданина Б", - говорится в сообщении.

Данный факт был зарегистрирован по ст.389 ч.3 УК РК "Самоуправство" и в этот же день начато досудебное расследование.

Также в ДВД сообщили, что по итогам расследования принято законное решение о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Б. – покупателя автомашины, которого обвинял продавец, за отсутствием в его деяниях состава преступления.

Вместе с тем, в отношении самого заявителя начато досудебное расследование по статье 419 УК РК "Заведомо ложный донос".

Кроме данного дела, в производстве СУ ДВД Костанайской области имеются материалы досудебного расследования, зарегистрированные 13 июня 2018 года по заявлению гр.Ц. в отношении отца заявителя - гражданина В. по ст.190 ч.4 п.2 УК РК "Мошенничество".

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