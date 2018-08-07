Жители ВКО не могут купить уголь к зиме

Напряженная ситуация возникла из-за перекупщиков.

Чем дальше село, тем дороже уголь. Жители отдаленных населенных пунктов Восточно-Казахстанской области жалуются, что к ним твердое топливо доезжает с таким ценой, заплатить которую могут его себе позволить далеко не все. В зависимости от расстояния от областного центра цена за тонну увеличивается в два, а то и в три раза, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Иван Тимофеев не скрывает радости. В этом году успел купить уголь до ажиотажа. Тонна мужчине обошлась в восемь тысяч восемьсот тенге, не считая доставки.

«В прошлом году в августе, а в этом году пораньше решили, потому что ситуация напряженная с углем и в газете писали и в интернете статьи читали, поэтому решили заранее запастись», - говорит Иван Тимофеев.

Напряженная ситуация возникла из-за перекупщиков. Они сами устанавливают цену реализации, с которой волей- неволей приходиться соглашаться жителям отдаленных районов.

Чем дальше населенный пункт от областного центра, тем дороже стоимость угля. Например, уже через четыреста километров от Усть-Каменогорска в Тарбагатайском районе цена тонны твердого топлива вдвое выше.

Причина повышения цен – предприимчивые водители. Повлиять на их ценовую политику никто не в силе. В этом случае закон на стороне тех, кто на угле зарабатывает.

«Тут палка о двух концах, тот же предприниматель может написать на этого акима района заявление и его потом затаскают же. Скажут, а почему вы мешаете предпринимательской деятельности, цены договорные», - комментирует руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области Мурат Мусатаев.

Цены договорные - значит надо договариваться. Сами водители не скрывают, что доставка угля в районы - это бизнес. И у каждого он свой.

«Тут не говоря про районы, даже по городу доставка разная у всех. Плюс еще угля мало, не хватает. Поэтому тут кто, за сколько договорился, то так и продает» - объясняет водитель Сериккали Орынбаев.

Уже на этой неделе, по словам чиновников поставка угля на железнодорожные тупики должна увеличиться вдвое. С двадцати до сорока вагонов в день. Это теоретически покроет всю потребность населения. Пока же, чтобы добраться до загрузки, водители часами ждут своей очереди и потерянное время тоже закладывают в конечную стоимость твердого топлива.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!