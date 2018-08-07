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Канадский защитник подписал контрактом с «Барысом»

В минувшем сезоне Блэкер защищал цвета клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

Фото : Чемпионат7 августа 2018, 21:44

Канадский защитник Джесси Блэкер стал игроком «Барыса», сообщает SportX.kz.

Одностороннее соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне Блэкер защищал цвета клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Канадец в 49 играх за китайский коллектив набрал 9 очков по системе «гол+пас» (1+8). Он вызывался в состав сборной Канады.

Ранее новичок «Барыса» выступал в АХЛ за такие клубы, как «Торонто Марлис», «Тексас Старс», «Сан Антонио Рэмпейдж», «Норфолк Адмиралс». В сезоне 2016/2017 выступал за клуб «Нюрнберг» в чемпионате Германии, он стал самым результативным защитником сезона – 39 очков (10+29) в 59 играх регулярного чемпионата и плей-офф – сообщает пресс-служба «Барыса».


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