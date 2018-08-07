Суд арестовал все имущество Петросяна и Степаненко

Соответствующее решение было принято для того, "чтобы никто из супругов не смог ничего продать", отметил адвокат артиста Сергей Жорин.

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом ТАСС сообщил во вторник адвокат артиста Сергей Жорин.

"Хамовническим районным судом наложен арест на все совместно нажитое недвижимое имущество Евгения Вагановича и Елены Григорьевны в рамках бракоразводного процесса, - сказал защитник. - Все культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко".

При этом адвокат Жорин отказался назвать, какие объекты недвижимости и какое имущество было арестовано районным судом.

"Тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать", - уточнил Жорин, который ранее сообщал, что совместно нажитое имущество супругов оценивается в 1,5 млрд рублей.

Хамовнический суд в закрытом режиме продолжит бракоразводный процесс юмористов 13 августа.

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