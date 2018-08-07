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Суд арестовал все имущество Петросяна и Степаненко

Соответствующее решение было принято для того, "чтобы никто из супругов не смог ничего продать", отметил адвокат артиста Сергей Жорин.

Фото : 24 Канал7 августа 2018, 21:54

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом ТАСС сообщил во вторник адвокат артиста Сергей Жорин.

"Хамовническим районным судом наложен арест на все совместно нажитое недвижимое имущество Евгения Вагановича и Елены Григорьевны в рамках бракоразводного процесса, - сказал защитник. - Все культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко".

При этом адвокат Жорин отказался назвать, какие объекты недвижимости и какое имущество было арестовано районным судом.

"Тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать", - уточнил Жорин, который ранее сообщал, что совместно нажитое имущество супругов оценивается в 1,5 млрд рублей.

Хамовнический суд в закрытом режиме продолжит бракоразводный процесс юмористов 13 августа.


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