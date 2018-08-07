На 8 столичных КСК подано в суд

Навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве и предоставлять качественные услуги прямое поручение Асета Исекешева.

Затопленные подвалы, неприятный запах, уборка в лучшем случае раз в месяц, а главное - плачевное состояние инженерных сетей. По словам жителей одного из микрорайонов в Астане, управляющие не справляются со своими обязанностями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Подвал дома постоянно топит. Чтобы спуститься, нужно надавать на ноги целлофановые пакеты. Иначе вся грязь с подвала идет прямиком в квартиру. Канализационные трубы довольно старые и уже не выдерживают, жалуются жильцы. Затопленный подвал это полбеды, резкий неприятный запах «чувствуется сразу у входа в подъезд, есть он и в квартирах.

«Уже сколько раз обращались в КСК Тулпар, никаких сдвигов по этому вопросу не было. Пусть высушат его, засыпят, уберут. Там и крысы, и мыши, тараканы, клопы, все что хочешь. Антисанитария полная», - возмущается Евгений Романченко.

Пусть не отремонтированным, но хотя бы чистым подъезд на Кравцова 3/2 тоже назвать нельзя. По словам жильцов, убирают здесь раз в месяц и то, если попросишь. А огромные дыры в стенах после установки оборудования для интернета пропускают и дождь, и снег. Поэтому сырость в подъезде засела надолго. Нет денег. Жильцы платят всего 23 тенге за квадратный метр, рассказывает временно заменяющий председателя КСК. Тогда как в среднем городской тариф 45 тенге.

Навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве и предоставлять качественные услуги прямое поручение Асета Исекешева. Только за последние 2 месяца проверены более 100 кооперативов.

«Несоответствующее содержание жилищного фонда, состояние инженерных сетей и общего имущества объектов кондоминиума. На сегодняшний день из проверенных 132 проверок, у нас 56 уже закрыты и по 68 выданы предписания на устранения. По 8-ми проверкам у нас поданы иски в судебные органы», - поясняет заместитель руководителя управления жилищной инспекции города Замат Амиржанов.

Работа в этом направлении будет продолжена. В жилищной инспекции пообещали, что каждую жалобу рассмотрят. В случае нарушения, виновные понесут наказание. Но продолжить сотрудничать с недобросовестными управляющими или заменить на другого могут только сами жильцы путем голосования. Согласия половины квартир достаточно, чтобы поменять обслуживающую компанию.

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