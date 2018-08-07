"Астана" проиграла на родном поле в рамках Лиги чемпионов

Игра на "Астана Арене" завершилась со счетом 0:2.

Футболисты "Астаны" уступили хорватскому "Динамо" из Загреба в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.



Игра проходила сегодня, 7 августа, на "Астана Арене" в столице Казахстана и завершилась со счетом 0:2.



В стартовый состав "Астаны" попали три летних новичка - это защитник сборной Сербии и участник чемпионата мира-2018 Антонио Рукавина, бразильский хавбек Педро Энрике и форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, вернувший в клуб на правах годичный аренды из саудовского "Аль-Насра".

Первый опасный момент в матче создали хозяева. На восьмой минуте хавбек сборной Венгрии Ласло Клянхайслер со штрафного пробил в штангу, но в этом эпизоде вратарь "Динамо" Даниел Загорац контролировал ситуацию.



Счет же в матче был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился форвард "Динамо" Марио Будимир, который точным ударом замкнул передачу испанского хавбека Дани Ольмо, промчавшегося с центра поля до штрафной.

Перед вторым таймом в игру вступил натурализованный бразильский полузащитник Ричард Алмейда из сборной Азербайджана, а на 63-й минуте у "Астаны" на поле появился форвард сборной Кюрасао Рангело Янга, заменивший Кабанангу.



Забегая вперед, Янге даже удалось поразить ворота "Динамо", но, к огорчению фанатов "Астаны", сделал он это из офсайда. Зато по правилам затем забило "Динамо" - автором гола на 84-й минуте стал Ольмо.



Доигрывать матч "Астана" была вынуждена в меньшинстве. В концовке поле покинул защитник Марин Аничич, которую большую часть второго тайма играл с травмой. К моменту ухода боснийца "Астана" уже использовала все три замены.

Ответный матч между "Астаной" и "Динамо" пройдет в ночь с 14 на 15 августа в Загребе и начнется в 00:00 по времени Астаны. Победитель пары затем поборется с швейцарским "Янг Бойзом" за выход в группу ЛЧ, а проигравший перейдет в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

Отметим, что "Астана" впервые встретилась с "Динамо" в турнирах под эгидой УЕФА. Лучшим результатом обоих клубов в ЛЧ является участие в групповом раунде: казахстанцы играли там в 2015 году, а хорваты - в 2011, 2012. 2015 и 2016 годах. С 23 чемпионскими титулами "Динамо" удерживает статус самой титулованной команды своей страны.

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