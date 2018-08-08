Серьезное ДТП с участием двух автомобилей Toyota произошло в Алматы

Водитель пытаясь избежать одной аварии, спровоцировал другую.

Трое пострадавших и два разбитых вдребезги автомобиля, - результат ночного ДТП в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Toyota Camry и Toyota Windom столкнулись на пересечении улиц Саина и Улугбека.

По словам водителя Camry, он ехал вниз по улице Саина. Toyota Windom двигалась слева от него.

Перед улицей Домостроительной неизвестный автомобиль неожиданно затормозил перед Windom. Чтобы избежать столкновения, водитель резко затормозил и вывернул вправо.

Две Toyota столкнулись.

Windom отбросило на обочину, где машина ударилась о деревья, перескочила арык и остановилась на газоне, едва повторно не врезавшись в припаркованные неподалеку машины.

Автомобиль Toyota Camry развернуло посреди дороги, в результате чего на улице Саина образовалась гигантская пробка.

Пострадали все участники ДТП, включая пассажира Camry. Прибывшие медики госпитализировали водителя Toyota Windom.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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