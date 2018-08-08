Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Алматы
Сотрудники полиции поставили машину на колеса.
Серьезное ДТП произошло в Алматы, на пересечении улиц Папанина и Кожедуба, сообщает корреспондент zakon.kz.
По словам очевидцев, автомобиль Toyota Avensis двигался в южном направлении по улице Папанина. Автомобиль Skoda Rapid двигался в восточном направлении по улице Кожедуба и проигнорировав знак «Уступите дорогу» выехал на перекресток, где в него врезался автомобиль Toyota.
От удара Skoda перескочил через арык и остановился на пешеходной дорожке.
Toyota откинуло в другую сторону, автомобиль перевернулся.
Подъехавшие сотрудники полиции, при помощи служебного автомобиля, помогли поставить машину на колеса.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Сотрудники дорожной полиции разбираются в произошедшем.
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