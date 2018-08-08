Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Алматы

Сотрудники полиции поставили машину на колеса.

Серьезное ДТП произошло в Алматы, на пересечении улиц Папанина и Кожедуба, сообщает корреспондент zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Avensis двигался в южном направлении по улице Папанина. Автомобиль Skoda Rapid двигался в восточном направлении по улице Кожедуба и проигнорировав знак «Уступите дорогу» выехал на перекресток, где в него врезался автомобиль Toyota.

От удара Skoda перескочил через арык и остановился на пешеходной дорожке.

Toyota откинуло в другую сторону, автомобиль перевернулся.

Подъехавшие сотрудники полиции, при помощи служебного автомобиля, помогли поставить машину на колеса.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Сотрудники дорожной полиции разбираются в произошедшем.

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