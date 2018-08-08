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Легковушка протаранила грузовик в Алматы

Каждый из водителей выдвинул свою версию ДТП

Фото : zakon.kz8 августа 2018, 01:26

Машины столкнулись на проспекте Рыскулова, между улицами Шемякина и Волочаевской, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Ford Transit двигался в восточном направлении по проспекту Рыскулова. Водитель, по его словам, перестроился с правого ряда, чтобы попасть в разворот недалеко от мечети.

Автомобиль Toyota Avensis, также двигался в восточном направлении по проспекту Рыскулова, но по левому ряду, и как объяснил водитель, Ford Transit совершенно неожиданно и очень быстро перестроился перед ним. Водитель Toyota затормозил, но было уже поздно, машины столкнулись.

Пострадавших нет. Кто виноват в произошедшем, выясняют сотрудники дорожной полиции.


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