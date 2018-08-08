Мужчина рассказал за что избил в Москве французскую кинозвезду

Обидчик Сами Насери утверждает, что актер был в неадекватном состоянии.

По словам мужчины, актёр и его брат вели себя неадекватно и "распускали руки", а также не хотели оплачивать счёт, сообщает Life.ru.

Обидчик Сами Насери рассказал, за что избил актёра в клубе "Войс" в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По словам мужчины, звезда "Такси" и его брат вели себя неадекватно.

— Ещё в клубе начали буянить, — рассказал мужчина, добавив, что Насери разговаривал на повышенных тонах с сотрудниками клуба и начал "распускать руки".

При этом отмечается, что актёр был не только с братом, а с целой компанией друзей, — всего десять человек, в том числе две девушки. Увидев, что гости заведения отказываются платить и ведут себя некорректно по отношению к персоналу, мужчина решил вмешаться.

— Я подошёл, отпихнул его, и у меня с ним завязалась драка, — рассказал он. — Он стоял с администратором и уже за руки её хватал, я подошёл и пихнул его чуть-чуть. И он уже полетел с кулаками на меня.

Мужчина утверждает, что Насери были в неадекватном состоянии, а по приезде скорой братья отказались от освидетельствования.

Напомним, звезда фильмов "Такси" была избита в баре на Тверской улице Москвы, после чего актёру потребовалась операция. Как писал Лайф, ранее было опубликовано фото Сами Насери после его избиения.

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