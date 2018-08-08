В столице построят и отремонтируют 183 улицы

Завершить строительные работы на остальных 18 участках улиц планируется до конца года.

По данным управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в этом году в городе было запланировано строительство 22 новых улиц протяженностью 20,8 км, четыре из которых уже открыты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Elorda.info.

Проезд обеспечен на следующих участках:

- по улице Сарайшык на участке от проспекта Туран до улицы Ш. Бейсековой,

- по улице Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек ханов до улицы № 27,

- по улице Акниет,

- по улице 2-ая Алматинская к новой мечети.

Новые открытые дороги значительно разгрузили проспекты Туран и Кабанбай батыра. Завершить строительные работы на остальных 18 участках улиц планируется до конца года.

Стоит отметить, всего до конца года отремонтируют более 161 улиц, в том числе 22 магистральные и 133 в жилых массивах. На 28 улицах будет проведен средний ремонт 28,4 км дорожного покрытия.

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