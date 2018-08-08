Столичным водителям за неделю выписали штрафы на 71 млн тенге

Оплачено штрафов на сумму 49 млн 653 тыс тенге.

За неделю управлением административной полиции ДВД Астаны обработано 11573 правонарушений на сумму свыше 71 млн тенге, передает Елорда Инфо.

На сегодняшний день в Астане установлено 1360 камер на линейных участках дорог и на перекрестках улиц. Фиксации правонарушений, поступающих с аппаратно-программных комплексов, производится в автоматическом режиме.

За неделю зафиксировано 12 771 правонарушений, обработано 11573 на сумму свыше 71 млн тенге. Оплачено штрафов на сумму 49 млн 653 тыс тенге. Взыскаемость составляет – 70%. Ежедневно об имеющихся штрафах уведомляют от 2 до 2,5 тыс людей.

«Аппаратно-программный комплекс «Сергек» нам позволил снизить дорожно-транспортные происшествия с начала года на 20% по пострадавшим. К примеру, в прошлом году за этот период погибло 21 человек, то на сегодняшний день – 13 человек», - сообщил начальник отдела административной практики управления административной полиции ДВД Астаны майор полиции Дархан Ташмухамбетов.

Среди новшеств он отметил наличие у инспекторов планшетов и специальных принтеров для уведомления о существующих нарушениях.

«У инспектора имеется планшет, если водитель попал в обзор камеры Сергек, дальше считывается госномер, проверяется по базам, есть ли неоплаченные штрафы, информация передается инспектору. Инспектор останавливает водителя, показывает, что у нее имеется такой штраф, водитель расписывается и инспектор распечатывает данное административное правонарушение. С этого дня у него имеется право в течение 7 суток оплатить 50% от полной суммы штрафа», - пояснил он.

Среди преимуществ этой программы майор полиции отметил повышение взыскаемости, уведомление людей о том, что у них имеется штраф.

Отметим, что об имеющихся правонарушениях водитель извещается заказным письмом с уведомлением, СМС-уведомлением, на постах «Рубеж», в рамках оперативно-профилактических мероприятий, а также сотрудниками строевых подразделений.

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