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Столичным водителям за неделю выписали штрафы на 71 млн тенге

Оплачено штрафов на сумму 49 млн 653 тыс тенге.

Фото : Алау8 августа 2018, 06:00

За неделю управлением административной полиции ДВД Астаны обработано 11573 правонарушений на сумму свыше 71 млн тенге, передает Елорда Инфо.

На сегодняшний день в Астане установлено 1360 камер на линейных участках дорог и на перекрестках улиц. Фиксации правонарушений, поступающих с аппаратно-программных комплексов, производится в автоматическом режиме.

За неделю зафиксировано 12 771 правонарушений, обработано 11573 на сумму свыше 71 млн тенге. Оплачено штрафов на сумму 49 млн 653 тыс тенге. Взыскаемость составляет – 70%. Ежедневно об имеющихся штрафах уведомляют от 2 до 2,5 тыс людей.

«Аппаратно-программный комплекс «Сергек» нам позволил снизить дорожно-транспортные происшествия с начала года на 20% по пострадавшим. К примеру, в прошлом году за этот период погибло 21 человек, то на сегодняшний день – 13 человек», - сообщил начальник отдела административной практики управления административной полиции ДВД Астаны майор полиции Дархан Ташмухамбетов.

Среди новшеств он отметил наличие у инспекторов планшетов и специальных принтеров для уведомления о существующих нарушениях.

«У инспектора имеется планшет, если водитель попал в обзор камеры Сергек, дальше считывается госномер, проверяется по базам, есть ли неоплаченные штрафы, информация передается инспектору. Инспектор останавливает водителя, показывает, что у нее имеется такой штраф, водитель расписывается и инспектор распечатывает данное административное правонарушение. С этого дня у него имеется право в течение 7 суток оплатить 50% от полной суммы штрафа», - пояснил он.

Среди преимуществ этой программы майор полиции отметил повышение взыскаемости, уведомление людей о том, что у них имеется штраф.

Отметим, что об имеющихся правонарушениях водитель извещается заказным письмом с уведомлением, СМС-уведомлением, на постах «Рубеж», в рамках оперативно-профилактических мероприятий, а также сотрудниками строевых подразделений.


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