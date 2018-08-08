В Федерации тяжелой атлетики рассказали, как борются с допингом

Для Седова это дисквалификация стала второй в карьере.

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Казахстана (ФТА РК) Алдияр Нуралинов прокомментировал дисквалификацию чемпиона мира-2009 Владимира Седова за проваленный допинг-тест, передает Vesti.kz.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Седова на восемь лет - до июня 2024 года. Решение принято по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008 - в 2016 году в тестах казахстанца нашли станазалол.

Для Седова это дисквалификация стала второй в карьере. Ранее проваленный допинг-тест стоил ему отстранения с 2006 по май 2008 года.

"В первую очередь хочу сказать, что об итогах реанализа проб Олимпиад 2008 и 2012 годов стало известно еще в 2016 году, поэтому данное решение не является новостью, - говорит Нуралинов. - Однако в IWF существует свой порядок принятия решений, формализация которых может занять длительное время.

Что касается работы, проводимой ФТА РК по антидопингу, то с приходом нового руководства в 2014 году ведется большая работа по искоренению этого пагубного явления. При поддержке президента ФТА РК Жаната Тусупбекова, который также является вице-президентом IWF, формируется новая система борьбы с допингом, и уже сейчас она дает свои результаты - с 2016 года у казахстанских тяжелоатлетов нет нарушений антидопинговых правил на международном уровне.

Во главе нашего подхода - нулевая терпимость к нарушениям и внедрение новых чистых методов подготовки и восстановления атлетов. В частности, ранее мы озвучивали информацию о психологической помощи атлетам, новых методиках нейромышечной стимуляции и транскраниальной терапии, которые были представлены нашей команде.

Конечно, как в случае с любыми реформами, есть как сторонники, так и противники преобразований. Но, несмотря на это, мы уверенно движемся к намеченной цели и намерены очистить тяжелую атлетику от допинга".

30-летний Седов за карьеру выигрывал все комплекты медалей чемпионата мира: "золото" - в 2009 году, "серебро" - в 2014-м и "бронзу" - в 2011-м. Также он дважды становился чемпионом Азии - в 2009 и 2011 году.

В один день с решением по делу Седова было объявлено, что Международная федерация гимнастики на два года отстранила участницу Олимпиады-2016 Сабину Аширбаеву. Она провалила четыре допинг-теста и получила дисквалификацию до июня 2020 года. Эту информацию прокомментировалаглавный тренер сборной Казахстана Алия Юсупова.

Отметим, что 18-летняя Аширбаева в марте этого года завершила карьеру спортсменки и начала работать тренером, а Седов не выходил на помост с июня 2016 года, когда устроил скандал со снятой футболкой и криком "Вот вам олимпийский чемпион" на чемпионате Казахстана.

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