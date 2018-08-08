В Алматы изымут землю для реконструкции проспекта Абылай хана

Датой принудительного отчуждения решено определить 31 декабря 2019 года.

Участок по адресу: проспект Абылай хана, 113а, изымут для государственных нужд, сообщает газета "Вечерний Алматы".

Согласно постановлению акимата Алматы № 3/323-2065 от 6 августа 2018 года решено начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием у Усуповой Виолетты Тиграновны земельного участка для государственных нужд площадью 0,0116 га, расположенного по адресу: проспект Абылай хана, дом 113а (кадастровый номер 20-311-007-056), в Алмалинском районе Алматы, для реконструкции проспекта Абылай хана.

Датой принудительного отчуждения решено определить 31 декабря 2019 года.

Еще одним постановлением № 3/323-2066 от 6 августа 2018 года решено начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества, расположенных на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова в Алатауском районе Алматы, для объекта автомобильного транспорта.

Датой принудительного отчуждения решено определить 31 декабря 2019 года.





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