В сети появилось видео с Головкиным и Ахмедовым

Ахмедов вернется на ринг 8 августа — он станет хедлайнером шоу Hollywood Fight Nights.

Студия Under the Hand Wraps сняла видеоролик из тренировочного лагеря Биг Беар (штат Калифорния, США), сообщает Sports.kz.

На видео представлены трое боксеров — казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО), его соотечественник Али Ахмедов (11-0, 8 КО) и американец Райан Мартин (22-0, 12 КО).

«Добро пожаловать в Биг Беар!» — так подписал это видео в своем твиттере Мартин.

Свой следующий бой Головкин проведет 15 сентября в Лас-Вегасе — ему предстоит рематч с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Ахмедов вернется на ринг 8 августа — он станет хедлайнером шоу Hollywood Fight Nights промоутера GGG Тома Леффлера. О следующем поединке Мартина пока не сообщается.

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