Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в США
Самолет временно прекратил полеты.
Фото : Mike Blake / Reuters8 августа 2018, 08:25
Человеческий эмбрион обнаружили в самолете авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Полиция выясняет обстоятельство произошедшего, сообщает телеканал CNBC.
Отмечается, что самолет прибыл в авиагавань из Северной Каролины в понедельник вечером, 6 августа, а на следующее утро уборщик нашел мертвое тельце в туалете.
Представители American Airlines отказались ответить, были ли на борту беременные пассажирки, путешественники с младенцами и детьми.
«Мы продолжаем расследовать детали этой трагической и деликатной ситуации, активно сотрудничаем с правоохранительными органами», — пояснили в компании.
Самолет временно прекратил полеты, говорилось в Twitter аэропорта. В воздушной гавани предупредили о возможной задержке других рейсов.
Источник: Лента.ру
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