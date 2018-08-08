Мать задержанной в США казахстанки: Может быть, подставили

По версии следствия, иностранцы проворачивали аферы почти два года.

Мать задержанной в США Азизы Жалоловой уверена, ее дочь не может быть мошенницей, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

- Она уже пять лет там, она училась на медицинском, закончила, она работала в частной клинике. Может быть, подставили, может быть, карточку что-то, я даже не знаю, я даже читать не могу. Она вот только замуж вышла, в марте месяце, - сказала Лола, мать Азизы Джалоловой.

Мирсултан Ахунжанов, отец еще одной задержанной Диоры, утверждает: не общался с дочерью уже больше пяти лет. С его слов, девушка вместе с супругом и маленьким ребенком переехала в США еще в 2010. С тех пор поддерживать связь стало гораздо сложнее.

- Не знаю ничего, 8 лет, 7-ой или 8 год, я даже года не знаю, она уехала. Сначала мать уехала у нее. Общался вначале, года два звонили они, потом перестали, а я не такой богатый, звонить в Америку. Я здесь, в Таразе, кое-как. Меня удивило, почему мошенница, я такую дочь не воспитал, но она влезла, это, наверное… вот этот… Азиза, это крутая их баба. Конечно, ошибка, она втянула ее, - считает Мирсултан Ахунжанов, отец Диоры Ашировой.

Информация о задержании иностранных мошенников в США появилась еще на прошлой неделе. В списке фигурировали в основном граждане СНГ. Среди них оказались и казахстанцы. По версии следствия, иностранцы проворачивали аферы почти два года. Они размещали объявления о продаже раритетных автомобилей, получали предоплату, а затем прерывали все контакты с покупателями. О судьбе задержанных казахстанок сегодня сообщили дипломаты.

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