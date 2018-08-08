Мадуро назвал цель покушения на себя

Всего действовали две группы террористов, управлявших дронами, одна из них тренировалась в городе Чинакоте в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью покушения на него было погрузить страну в насилие, передает РИА Новости.

"Они пытались не только убить нас, убить президента, но и убить страну, мир, демократическую идею, наполнить насилием политическую и социальную жизнь Венесуэлы", — сказал он в эфире государственного телевидения.

По утверждению Мадуро, он лично видел беспилотник, отправленный заговорщиками к трибуне.

"Он пролетел с большим шумом над нашими головами. Я продолжал говорить, и в какой-то момент дрон начинает двигаться к президентской трибуне. Это вопрос секунд, когда он оказался перед нами, готовый убить нас", — сказал президент.

Мадуро также показал фуражку одного из военнослужащих, пробитую взорвавшимся зарядом дрона, и продемонстрировал металлический шарик со следами крови, которым был ранен в голову один из военных. "Это было против меня и против тебя, это был террористический акт, покушение", – сказал президент.

По его словам, всего действовали две группы террористов, управлявших дронами, одна из них тренировалась в городе Чинакоте в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер.

Мадуро также сообщил, что первых подозреваемых задержали уже через 10-15 минут после нападения.

"Мне звонит министр (внутренних дел Нестор) Ревероль: мы поймали двух подозрительных человек с управлением для дронов, которые могли быть связаны с покушением. А еще через несколько минут ловят вторую группу. Затем мы вычисляем финансистов и организаторов, которые руководили группами", – сказал президент.

Он попросил помощи у граждан в поимке тех участников нападения, которые пока не задержаны, так как при помощи "народной разведки" уже были вычислены и схвачены несколько человек. "Местные жители увидели странную активность нескольких машин, откуда вышли странные люди и запустили дроны", — отметил Мадуро.

Венесуэльский лидер также обвинил в причастности к покушению одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания (парламента) Хуана Рекесенса. При этом он призвал власти США и Колумбии предоставить информацию о причастных к нападению на него.

В субботу во время парада к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.

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