Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Астане изымут дачные участки для реконструкции русла реки Есиль

Комплексная застройка города производится в соответствии с утвержденным генеральным планом города Астаны, проектами детальной планировки районов.

Фото : elorda.info8 августа 2018, 08:52

Принудительное изъятие садовых земельных участков будет производиться по мере выделения бюджетных средств, передает elorda.info.

На сегодняшний день по сведениям управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны в столице насчитывается 14 тысяч садовых участков. Об этом сообщил руководитель управления строительства и жилищной политики Руслан Ахметов.

Комплексная застройка города производится в соответствии с утвержденным генеральным планом города Астаны, проектами детальной планировки районов.

«В текущем году под строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры за счет бюджетных средств было изъято для государственных нужд 42 садовых участка на общую сумму 231 млн тенге», — сообщил он.

Он также сообщил, что под строительство сквера, водорегулирующей плотины, реконструкции русла реки Есиль в перспективе предусмотрено изъятие еще 114 садовых земельных участков. Их принудительное изъятие будет производиться по мере выделения бюджетных средств.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты