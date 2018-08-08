В Астане изымут дачные участки для реконструкции русла реки Есиль

Комплексная застройка города производится в соответствии с утвержденным генеральным планом города Астаны, проектами детальной планировки районов.

Принудительное изъятие садовых земельных участков будет производиться по мере выделения бюджетных средств, передает elorda.info.

На сегодняшний день по сведениям управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны в столице насчитывается 14 тысяч садовых участков. Об этом сообщил руководитель управления строительства и жилищной политики Руслан Ахметов.

Комплексная застройка города производится в соответствии с утвержденным генеральным планом города Астаны, проектами детальной планировки районов.

«В текущем году под строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры за счет бюджетных средств было изъято для государственных нужд 42 садовых участка на общую сумму 231 млн тенге», — сообщил он.

Он также сообщил, что под строительство сквера, водорегулирующей плотины, реконструкции русла реки Есиль в перспективе предусмотрено изъятие еще 114 садовых земельных участков. Их принудительное изъятие будет производиться по мере выделения бюджетных средств.

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