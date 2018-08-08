Неустойчивая погода сохранится в среду в Казахстане

Местами пройдут кратковременные дожди.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, на юге с пыльной бурей. На севере ночью и утром местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, днем Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами туман, в Северо-Казахстанской области - усиление ветра при грозе 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, возможен град, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Мангыстауской, местами Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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