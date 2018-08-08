В "Болашак" снизили требования необходимого уровня знания иностранного языка

Стипендиатам предоставляется возможность прохождения годичного языкового курса в Австрии, Германии, Швейцарской Конфедерации немецкого языка, во Франции, Корее и Японии.

В программе "Болашак" были внесены изменения по снижению необходимого минимального уровня знания иностранного языка, передает Zakon.kz.

Для прохождения академического обучения претендентам достаточно иметь минимальный уровень знания языка:

немецкого (Goethe-Zertifikat А1, DAAD 5.0 из 10)

французского (TCF 100, DELF A1)

корейского (TOPIK (level 1)

японского (Nouryekushiken 5 уровень)

"Стипендиатам предоставляется возможность прохождения годичного языкового курса в Австрии, Германии, Швейцарской Конфедерации немецкого языка, во Франции, Корее и Японии. О дате вступления изменений в силу будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте Центра международных программ.

До конца приема документов осталось 24 дня.

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