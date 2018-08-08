Казахстанский флот конкурирует в открытых морях

За 10 лет "Казмортрансфлот" увеличил объем перевозок в 10 раз.

Образовавшись в 1998 году, "Казмортрансфлот" начал сложный путь освоения морской науки и покорения Каспия. Спустя 10 лет началась транспортировка нашей нефти по Черному и Средиземному морю. Несмотря на конкуренцию, КМТФ увеличил объемы перевозки в открытых морях в 10 раз.

Национальный флот Казахстана растет быстрыми темпами. Согласно стратегии развития, КМТФ вышел в открытые моря и перевозит там казахстанскую нефть на собственных танкерах.

"Наша стратегия направлена на укрепление позиций национального морского перевозчика в трансчерноморском регионе и последовательный рост участия КМТФ в общем объеме транспортировки казахстанских нефтеналивных грузов в открытых морях. Для этого мы будем наращивать собственный флот, обеспечивать надежные и экономически эффективные услуги, – рассказал генеральный директор НМСК "Казмортрансфлот" Марат Орманов.

В 2011 году были приобретены два танкера типа Aframax – "Алтай" и "Алатау" – грузоподъемностью 115 тыс. тонн.

"Национальный флот пополнили соответствующими судами. Но нужен был не только опыт погрузки нефти, а именно управления такими огромными танкерами, – отметил заместитель гендиректора по безопасности мореплавания и эксплуатации флота КМТФ Жаксылык Копбаев.

Выйдя на мировой рынок перевозок, Казмортрансфлот столкнулся с жесткой конкуренцией. Но КМТФ разработал стратегию, чтобы наращивать показатели в открытых морях.

Начав перевозки казахстанской нефти в 2008 году, за 10 лет компания увеличила объемы в 10 раз (4,5 тыс. тонн в 2017 году).

"Сегодня "Казмортрансфлот" является флагманом среди казахстанских компаний. Мы достигли 20-летнего возраста и успешно работаем и в открытых морях. Мы молодые, амбиции у нас большие!" – подчеркнул Жаксылык Толеубекович.

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