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Маск хочет выкупить все акции Tesla

Tesla закончила второй квартал с рекордными убытками.

Фото : Vesti.Ru8 августа 2018, 10:00

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи. Об этом бизнесмен написал во вторник, 7 августа, в Twitter, передает Корреспондент.net.

"Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию − ред.). Финансирование обеспечено", − сообщил Маск.


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