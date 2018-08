Маск хочет выкупить все акции Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи. Об этом бизнесмен написал во вторник, 7 августа, в Twitter, передает Корреспондент.net.

"Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию − ред.). Финансирование обеспечено", − сообщил Маск.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.