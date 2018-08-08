Маск хочет выкупить все акции Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи. Об этом бизнесмен написал во вторник, 7 августа, в Twitter, передает Корреспондент.net.

"Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию − ред.). Финансирование обеспечено", − сообщил Маск.

Как отмечает Reuters, при такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов. Сам Маск владеет около 20% акций компании.

По его словам, инвесторы Tesla одобрили изменения. Осталось только провести голосование среди акционеров.

Маск указал, что у них есть два пути − продать акции или же сохранить свою долю в компании через специальный фонд, и выразил надежду, что большинство выберет второй вариант.

Ранее сообщалось, что Tesla закончила второй квартал с рекордными убытками.