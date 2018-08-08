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Тело убитой женщины обнаружено в водоеме в Костанае

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личности потерпевшей и лиц, причастных к совершению данного преступления, назначены экспертизы.

Фото : Alau.kz8 августа 2018, 10:12

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в водоёме в Костанае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

По домам ходят полицейские и опрашивают людей.

Сообщается, что по факту обнаружения тела неустановленной женщины полицейскими Костанайского РОВД начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК "Убийство".

"Тело женщины обнаружено 6 августа в 11.40 часов в водоеме на окраине села Мичурино Костанайского района. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личности потерпевшей и лиц, причастных к совершению данного преступления, назначены экспертизы", — сообщили в ДВД Костанайской области.

Женщина была одета в футболку светло-серого цвета, лосины черного цвета с начесом, носки черные шерстяные, куртку черного цвета (кожзаменитель).

"Обращаясь к жителям и гостям области, при наличии информации о пропаже родственников или знакомых со схожими приметами просим сообщить в полицию по номеру 102", — сообщили в ДВД.


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