Жители двух алматинских микрорайонов на день останутся без горячей воды
Это связано с техническими работами, запланированными на межотопительный период.
Фото : khazin.ru8 августа 2018, 10:44
9 августа текущего года, с 8 часов до 17 часов будет ограничена подача горячей воды в дома, расположенные на территории Ауэзовского района в контуре улиц Алтынсарина– Жандосова–Саина – Шаляпина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».
Как пояснили в компании, временные ограничения по коммунальной услуге вводятся для переключения объектов потребления этого городского сектора на временную схему горячего водоснабжения в период подготовки основных теплотрасс к реконструкционным работам, запланированным на межотопительный период.
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