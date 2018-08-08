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Жители двух алматинских микрорайонов на день останутся без горячей воды

Это связано с техническими работами, запланированными на межотопительный период.

Фото : khazin.ru8 августа 2018, 10:44

9 августа текущего года, с 8 часов до 17 часов будет ограничена подача горячей воды в дома, расположенные на территории Ауэзовского района в контуре улиц Алтынсарина– Жандосова–Саина – Шаляпина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

Как пояснили в компании, временные ограничения по коммунальной услуге вводятся для переключения объектов потребления этого городского сектора на временную схему горячего водоснабжения в период подготовки основных теплотрасс к реконструкционным работам, запланированным на межотопительный период.


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