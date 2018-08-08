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Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение силой 2 балла

Эпицентр землетрясения располагался в 408 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана и залегал на глубине 15 километров.

Фото : bnews.kz8 августа 2018, 10:47

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 07 августа 2018г. в 23 час 17 мин 21 сек Алматинского времени (07 августа 2018г. в 17 час 17 мин 21 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 408 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

"Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 41.33° с.ш. 72.65° в.д. Глубина 15 км", - говорится в сообщении.

Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение силой 2 балла.


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