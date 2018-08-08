Сколько человек представят Казахстан на XVIII летних Азиатских играх в Джакарте

В программе Игр пройдут состязания по не олимпийским видам спорта: ушу, джиу-джисту, боулинг, кураш, борьбе-самбо.

Впервые в городе Джакарта на XVIII летних Азиатских Играх сборная Республики Казахстан будут представлена в составе делегации около 600 человек. В числе участников Азиатских Игр выступят спортсмены и делегаты «Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва» Республики Казахстан в количестве 45 человек, сообщает Zakon.kz.

Также в программе Игр пройдут состязания не только олимпийских дисциплин, но и по не олимпийским видам спорта: ушу, джиу-джисту, боулинг, кураш, борьбе-самбо.

Боулинг: Наталья Мандрица, Наталья Орлова, Елена Гришиненко, Жаксылык Саудабаев, Илья Орлов, Руслан Эккель.

Джиу-джитсу: Сейдуали Нуржан, Дархан Нортаев, Мансур Хабибулла, Руслан Исраилов, Андрей Гаврилюк, Рамазан Кусаинов, Усман Цуцоев, Молдир Мекенбаева, Галина Дуванова.

Ушу: Сухраб Ашимжанов, Алмас Дуйсеев, Амир Исмаилов, Арстан Уразов, Анель Санаткызы, Ирисбек Байдуллаев.

Кураш: Даурен Дамен, Султан Жанибек, Ерсултан Музаппаров, Нурланулы Бекбол, Дуйсембаева Ботагоз, Дуйсембиева Улжан, Калжан Тайжанова.

Борьба-самбо: Буймбет Канжанов, Баглан Ибрагим, Алибек Зекенов, Айтбек Айбол, Назгуль Ельмуратова, Айжан Жылкыбаева, Дильдаш Курышбаева, Динара Кударова





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