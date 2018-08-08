10 потрясающих первых леди, которые затмили своих мужей

Первые леди всегда на виду.

Они должны прекрасно выглядеть и служить примером во всем — от общественной деятельности до семьи и нарядов. У некоторых это получается лучше, чем у других, — когда обаяние, ум, стиль и сильный характер встречаются в одной женщине.

Пост AdMe.ru посвящен супругам глав государств, которые не удовлетворились ролью приложения к мужу-политику, а сумели завоевать сердца миллионов.

Жаклин Кеннеди, США

«Моя задача — показать миру, что Штаты — не страна безвкусицы», — говорила Жаклин Кеннеди, супруга президента США Джона Кеннеди. И это ей удалось — икона стиля и настоящая поп-звезда, Жаклин до сих пор вдохновляет модельеров и становится героиней фильмов.

«Платье должно быть достаточно облегающим, чтобы показать, что вы женщина, и достаточно свободным, чтобы показать, что вы леди», — это тоже ее высказывание. Кроме своего вкуса и стиля Джеки покоряла мягкостью, юмором, острым умом и безграничной преданностью мужу.

Мишель Обама, США

Живая и естественная, Мишель Обама вызывает не только симпатию, но и большое уважение. Когда супруга выбрали в президенты, она занялась вопросами, которые ее волновали. В страдающей от ожирения Америке Мишель запустила программу «Давайте двигаться», танцуя и играя в подвижные игры с подростками, и создала в Белом доме огород, показывая пример здорового питания. Отдельной похвалы достойно чувство стиля — она умеет выглядеть женственно и модно. А в ораторском искусстве Мишель затмила даже мужа. Хотя она и говорит, что не планирует заниматься политикой, на этом поприще ей сулят успех.

Грейс Келли, Монако

Первая красавица и одна их самых успешных актрис Голливуда отказалась от карьеры в кино и захотела стать принцессой. Она вышла за принца Монако Ренье III. Принцесса Грейс влюбила в себя жителей маленькой страны — она умела располагать к себе каждого, с кем общалась. На свой первый в качестве принцессы рождественский бал Грейс пригласила детей со всего княжества в возрасте от 3 до 12 лет. Все ее обожали, но была ли Грейс счастлива? Муж-принц оказался букой, он не любил светскую жизнь и ревновал Грейс к ее популярности. В 1982 году принцесса погибла в аварии, и это сделало ее поистине культовой личностью.

Карла Бруни, Франция

Еще неизвестно, кто больше выиграл от этого брака, — недаром Николя с таким обожанием смотрит на жену.

Успешная топ-модель, поэтесса и певица — мир узнал о ней раньше, чем услышал о политике Николя Саркози. Ее красота и ум покорили в свое время Мика Джаггера, Эрика Клэптона и Кевина Костнера. Несмотря на довольно скандальное прошлое, Карла быстро стала любимицей француженок, в первую очередь благодаря ее свободолюбивой натуре. Оставив пост первой леди, Карла вернулась к гастролям и возглавила французский Vogue.

Меланья Трамп, США

Супруги Трамп могут вызывать разные чувства, но одно можно сказать наверняка: в этой паре взгляд останавливается на Меланье. Красавица Меланья Кнавс (потом она сменила фамилию на Кнаусс) начала свою карьеру в возрасте 16 лет, выступала на показах в Милане и Париже. В 1999 году модель познакомилась с Дональдом Трампом. Сначала миллиардер получил от ворот поворот, но он так рьяно начал ухаживать, что вскоре его чувства были оценены. Фото Кнаусс печатали в Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Glamour, Elle и многих других известных журналах.

Шанталь Бийя, Камерун

Кому-кому, а первой леди Камеруна не грозит остаться незамеченной. Всего в ней немного чересчур: волос, ярких цветов, аксессуаров. Но она известна не только благодаря своей эксцентричности. Шанталь занимается благотворительностью, и ее имя носит первый в Африке международный центр по предотвращению распространения ВИЧ и СПИДа. За пределами страны добрую и обаятельную первую леди Камеруна знают гораздо больше, чем ее мужа, президента Поля Бийя.

Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед, Катар

Ее высочество Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед, жена бывшего эмира Катара, — одна из самых стильных женщин Востока. Несмотря на традиции своего региона, Моза появляется на людях с открытым лицом, имеет степень доктора наук, является дамой-командором ордена Британской империи и спецпосланником ЮНЕСКО.

Ее считают серым кардиналом Катара. Чего стоит хотя бы тот факт, что нынешний эмир Тамим бин Хамад Аль Тани не являлся старшим сыном и наследником. Вопреки обычному принципу старшинства трон Катара унаследовал сын Шейхи Мозы. Ее влиянию приписывают модернизацию страны и налаживание отношений с западным миром.

Королева Летисия, Испания

Супруга короля Испании Филиппа VI прекрасная Летисия — светская львица, икона стиля и мама двух очаровательных дочек. Королева — любимица Испании и за пределами страны более популярна, чем ее венценосный муж (по крайней мере среди женщин, поскольку модные журналы постоянно о ней рассказывают). Но кроме красоты и грации Летисии есть чем похвастать — она сделала прекрасную карьеру в журналистике, а после того как стала принцессой (а позже королевой), завоевала множество наград за свои успехи в защите детей, пропаганде культуры и образования.

Королева Рания, Иордания

Эта изящная девушка — супруга короля Иордании и мама четверых (!) детей. На фото трое из них идут позади. История Рании — история современной Золушки. Обычная девушка, она работала в отделении Citibank Аммана и именно там познакомилась со своим будущим мужем.

Королева говорит, что считает себя настоящей арабской женщиной, и большую часть своего времени уделяет супругу и четверым детям. Но при этом она возглавляет фонд, которые борется за права женщин, выступает против жестокого обращения с детьми, поддерживает программы вакцинации и донорства и мечтает оснастить компьютерами все школы в Иордании. Рания принимает активное участие в международной политике, защищая палестинское сообщество. А еще она покровитель искусств и главная муза Джорджио Армани.

«Фея пионов» Пэн Лиюань, КНР

Жена председателя КНР Си Цзиньпина — популярная в Китае певица, без нее не обходится ни один новогодний гала-концерт на центральном телевидении. Когда они познакомились с будущим мужем в 1986 году, о нем почти никто не слышал, зато Пэн Лиюань хорошо знали и любили. Статусная красавица умна, обладает сильным характером и немалым влиянием в стране. И как будто этого мало — она еще и генерал-майор.

За яркость и величественность Пэн получила в народе именование «Фея пионов». Пион как особо почитаемый в Китае цветок ассоциируется с символикой императоров, олицетворяет красоту и чувственность — качества, по общему мнению, присущие Пэн Лиюань.

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