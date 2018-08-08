Крестьяне Туркестанской области ощутили эффективность программы "Цифровой Казахстан"

Преимущество электронной карты заключается в заказе необходимых удобрений через Интернет.

В Байдибекском районе 90% сельскохозяйственных кооперативов, занимающихся растениеводством, были включены в электронную карту, тем самым получив доступ к государственным льготам. По словам руководителя районного отдела сельского хозяйства Кумисбека Ахметова, эта инициатива была реализована в рамках программы "Цифровой Казахстан", сообщает пресс-служба акима области.

"Крестьяне вносят данные посевных полей в электронную карту и регистрируют свои документы по принципу одному окна. В этом им помогают наши специалисты. Преимущество электронной карты заключается в том, что они сидя дома через могут интернет заказать удобрения и получить необходимые скидки и льготы. В настоящее время в районе растет число людей, желающих освоить землю. В этом году было освоено 94,6 тыс. гектаров земли. Это на 3 тыс. га больше, чем в предыдущем году", - сказал К.Ахметов.

Вместе с тем, в этом году количество овец в Байдибекском районе достигло 600 тысяч. голов, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом, а количество КРС до 60 тысяч голов, лошадей до 200 тысяч голов.

Наряду с этим, в районе большое внимание уделяется сфере сельского хозяйства, в том числе и работе кооперативов. В их числе производственный кооператив "Алгабас-Агыбет" и ТОО "Ерсултан агро", которые совместно занимаются растениеводством. В данном хозяйстве постоянной работой обеспечены около 20 жителей сельского округа, а к сезонным работам дополнительно привлекают еще 45-50 человек, заработная плата которых в среднем составляет порядка 80 тысяч тенге. В хозяйстве насчитывается единиц техники. Здесь крестьяне выращивают ячмень, а также такие сорта пшениц, как "Стекловидный 24, "Красный водопад", "Память 47". С начала августа на 500 гектарах земли ведутся работы по сбору урожая сафлора.

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