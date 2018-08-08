Назначен председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК

Им стал Сергазы Омаш.

Приказом министра сельского хозяйства РК Сергазы Багдатович Омаш назначен на должность председателя Комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

Сергазы Омаш родился в 1979 г. в Карагандинской области. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (экономист), Карагандинский государственный технический университет (инженер) и Юридическую академию «Фемида» Карагандинского государственного технического университета (юрист).

Трудовую деятельность начал в 2000 г. налоговым инспектором отдела информационного обеспечения и учета Налогового комитета по Октябрьскому району Караганды.

С 2001 по 2009 гг. работал в Карагандинском областном управлении связи и информатизации г. Караганды, Департаменте внутренних дел Карагандинской области.

С 2009 по 2010 гг. занимал должность главного эксперта, начальника управления реализации государственной политики в области информатизации Департамента информационных технологий Агентства РК по информатизации и связи г. Астаны

С 2010 по 2012 гг. — начальник управления формирования государственной политики в сфере информатизации Департамента информационных технологий Министерства связи и информации РК Астаны

С 2012 по 2013 гг. — заместитель председателя Комитета транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

С 2013 г. по настоящий момент занимал должность заведующего отделом информационных технологий и защиты информационных ресурсов Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК).

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