Более 40 земельных участков в Астане предоставлены в обход законных процедур

Проблемные вопросы в сфере земельных отношений обсудили в прокуратуре Астаны.

В столичной прокуратуре состоялось заседание коллегии по вопросу соблюдения законности в сфере земельных отношений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В обсуждении приняли непосредственное участие первый заместитель акима города, начальник Департамента внутренних дел, а также руководители других уполномоченных органов.

Как сообщили в пресс-службе, во исполнение поручения главы государства о принятии мер по изъятию неиспользуемых земель и вовлечению их в экономику города, прокуратурой города проводится планомерная деятельность.

Указанная работа начата в 2016 году, когда количество неосвоенных земель в столице достигало 500 участков. Принятыми мерами сегодня их число не превышает 217.

Проверками прокуратуры признана неудовлетворительной работа земельной инспекции и других заинтересованных госорганов в части предупредительно-претензионной и исковой деятельности, признания участков бесхозными, а также высвобождения самовольно захваченных земель.

Прокурорами инициировано внесение 162 исков об их изъятии, выявлено свыше 100 бесхозных участков общей площадью 9 га. с кадастровой стоимостью около 2 млрд. тенге, а также установлены факты вручения предписаний собственникам 66 неиспользуемых земель с нарушением разумных сроков.

Выявлены факты предоставления 43 земельных участков в обход процедуры торгов и оплаты соответствующих платежей при изменении целевого назначения, что привело к потерям бюджета на сумму 800 млн. тенге.

Также отмечено, что из 17 исковых заявлений, внесенных Управлением контроля и качества городской среды в суды города, 7 – инициировано по требованию прокуратуры.

Кроме того, по представлению прокуратуры доначислен 10-кратный налог на землю в размере 190 млн. тг. за неиспользование участков, находящихся на территории города, по целевому назначению.

По итогам коллегии прокурор города поручил провести досудебные расследования по каждому факту злоупотребления полномочиями, повысить доверие населения к деятельности земельной комиссии при акимате города, в том числе, путем разъяснения гражданам оснований и причин отказа в предоставлении земельных участков ответственными должностными лицами.

Местным исполнительным и уполномоченным госорганам даны рекомендации по обеспечению законности в земельной сфере.

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