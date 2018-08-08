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Руководитель Федерации любительского бокса Японии Яманэ подал в отставку из-за скандала

Глава организации обвиняется в подготовке договорных матчей, нецелевом использовании грантов и связях с преступными группировками

Фото : Asian Boxing Confederation8 августа 2018, 11:18

Глава Федерации любительского бокса Японии (JABF) Акира Яманэ подал в отставку на фоне череды скандалов, в которых он оказался замешан. О своем решении руководитель объявил в среду, пишет ТАСС.

"Я принял решение уйти в отставку. У меня нет слов оправдания за то, сколько неприятностей всей этой ситуацией я принес спортсменам", - заявил он.

Главу Федерации любительского бокса Японии обвиняют в подготовке договорных матчей, нецелевом использовании грантов, выделяемых его Федерации, а также связях с преступными группировками якудза. Отмечается, что все обвинения 78-летний Яманэ отверг. Однако он признал, что действительно знаком с бывшим лидером одной из местных преступных группировок.

Ранее в понедельник JABF объявила о создании независимой комиссии, которая проведет внутреннее расследование по делу Яманэ.


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