Мэром Бишкека избран единственный кандидат на этот пост
Для победы требовалось простое большинство голосов.
Фото : kyrtag.kg8 августа 2018, 11:36
Бишкекский городской кенеш избрал мэром столицы Азиза Суракматова, передает КирТАГ.
За Суракматова проголосовали 43 депутата, против - 1. Всего в горкенеше заседает 45 депутатов. Представитель Бишкекского ТИК объявил выборы состоявшимися.
Отметим, Суракматов был единственным кандидатом на пост градоначальника. Для победы требовалось простое большинство голосов. Депутаты горкенеша решили выбрать мэра Бишкека без презентации программы.
Напомним, бывший мэр города Албек Ибраимов был освобожден от должности после того, как депутаты БГК выразили ему вотум недоверия. Позже против него возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Сам А.Ибраимов назвал эти действия политическим заказом.
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