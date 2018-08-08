В Карагандинской области продолжается празднование 350-летия Бухар-жырау Калкаманулы

Главная тема сочинений Бухар-жырау – любовь к своему народу.

Мероприятия, посвященные 350-летию известного жырау, государственного деятеля Бухар-жырау Калкаманулы проходят в Карагандинской области в течение всего года. Главная церемония празднования состоится 18 августа в поселке Ботакара, передает УВП Карагандинской области.

Она начнется с торжественного возложения цветов к памятнику Бухар-жырау и праздничного мероприятия "Баба рухына тағзым". Коллектив Карагандинского областного казахского драматического театра им. С.Сейфуллина представит театрализованное представление "Күміс көмей әулие" - пролог из жизни Бухар-жырау.

В праздничную программу также включены соревнования по национальным видам спорта (қазақша күрес, аударыспақ, аламан бәйге, топ бәйге, қыз қуу, көкпар и т.д.). Кроме того, для гостей праздника готовят большую концертную программу. Для зрителей выступят творческие коллективы Карагандинской области и звезды казахстанской и зарубежной эстрады: народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, заслуженный деятель Казахстана Жамиля Баспакова, фольклорный ансамбль "Хайрулло Дадобоев" из Таджикстана, Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета, а также солисты концертного объединения имени К.Байжанова.

Мероприятие такого масштаба реализуется в рамках программной статьи Президента РК Н. Назарбаева "Рухани жаңғыру". Оно позволит осмыслить духовные ценности, национальные традиции и историю казахского народа через творчество Бухар-жырау.

Бухар-жырау Калкаманулы – певец-импровизатор, автор многих сказаний, песен на исторические темы, является самой видной фигурой, внесшей первостепенный вклад в развитие казахской поэзии XVIII века. Произведения Бухар-жырау создавались в форме философско-назидательных размышлений. Они богаты образами и насыщены яркими красками. Жырау в совершенстве владел художественными традициями устного народного творчества. “Его современники считали, что у Бухара волшебный язык" - писал известный историк, знаток биографии жырау, его земляк Машхур-Жусуп Копеев.

Главная тема сочинений Бухар-жырау – любовь к своему народу. Жырау всем своим творчеством утверждал, что для сохранения своей независимости и свободы народ должен быть единым.

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