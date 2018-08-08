Cельское хозяйство Алматинской области делает упор на переработку

К переработке в регионе привлекаются крупные иностранные инвесторы с мировым именем.

Хороший пример подают свекловоды. При выполнении всех поставленных перед собой задач, они к 2020 году произведут до 60 тысяч тонн собственного белого сахара, передает Zakon.kz.

Выращивание сладкого корня является одной из ведущих отраслей. В текущем году его площадь посевов составит более одиннадцати тысяч гектаров. В свою очередь это увеличит урожайность.

К слову, из областного бюджета выделены порядка полтора миллиарда тенге для создания новых сервисно-заготовительных центров и закупа семян сахарной свеклы зарубежного производства. В текущем году уже открыто семь СЗЦ с больше ста единиц сельхозтехники.

Важнейший момент: к переработке в регионе привлекаются крупные иностранные инвесторы с мировым именем. Ведется сотрудничество и с крупными транснациональными компаниями ТОО "Маревен Фуд", ТОО "Бауман" и другими. В этом году реализуются 59 проектов на общую сумму 52,8 млрд.тенге. На сегодняшний день из них уже введено в эксплуатацию два проекта, за счет чего создано около сорока рабочих мест. Область становится все более привлекательной для зарубежных предпринимателей

Стоит отметить, приоритетным направлением для инвесторов в сфере АПК является животноводство и растениеводство.

В регионе есть все условия для иностранных вкладчиков: расширяются меры государственной поддержки, улучшаются деловой климат и создаются дополнительные гарантия.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 647,5 млрд. тенге, индекс физического объема – 103,3%.Удачный прошлый год в АПК региона установил более высокую планку прогнозов, до конца года планируется довести показатели до семиста миллиардов тенге. Достигнуты новые рубежи урожайности и увеличения поголовья скота. Опускаться ниже, которых не позволяет ни фермерская гордость, ни экономика.

Более высоких цифр можно достичь за счет привлечений инвестиций, созданий новых предприятий, ферм, а также расширение действующих комплексов с использованием современных технологий.

Уделяется большое внимание и посевам сельхозкультуры. В этом году его площадь дойдет до 953,4 тысяч гектара, по сравнению с прошлым годом он вырос на 5,5 тысяч гектар. В структуре посевов увеличены площади сои, ячменя, кормовых культур, сафлора, кукурузы и сахарной свеклы.

С учетом имеющегося опыта по возрождению приоритетных культур, теперь планируется поднять и картофелеводство. В ее реализации активно будут участвовать аграрии Райымбексккого и Кербулакского районов. И у тех, и у других есть большой опыт выращивания картошки. Из местного бюджета выделено сто тридцать шесть миллионов тенге. За счет этого закуплено двести девяноста тонн элитного семенного картофеля голландских сортов "Санте" и "Агрия".

Ведется работа и по восстановлению садоводства. Заложены 1640 га садов, среди них имеются семечковые, косточковые, ореховые и виноградные.

Ведущею отраслью сельского хозяйства является и животноводство. В этой отрасли возросли поголовья КРС, овец и коз, лошадей, птиц. Но наряду с этим снижено поголовья КРС в городе Талдыкорган, Ескельдинском, Панфиловском, Енбекшиказахском, Аксуском, Сарканском районах.

Лидирующие позиции по ряду показателей в животноводстве занимают откормочные комплексы и молочно-товарные фермы. На сегодня по области функционируют восемьдесят три откормочных площадок и шестьдесят четыре МТФ. Подчеркнем, большинство из них оснащены новыми технологиями, за счет чего повысилась производительность молока и мяса. В этом году ведется строительство одиннадцати объектов.

Жетысуские селькхозники, активно объединяются в кооперативы. Если в прошлом году в области созданы сто пятьдесят сельскохозяйственных кооперативов с перевыполнением плана, то за четыре месяца уже создано семь. Все они ведут свою работу по молочному и мясному направлениям, а также по заготовке фруктов и овощей. В этом году запланировано создание пятидесяти селькхозформирования с объединением больше десяти тысяч ЛПХ.

Сельское хозяйство области стала динамичной отраслью экономики.

Работают все направления народного хозяйства: животноводство, растениеводство, садоводство.

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