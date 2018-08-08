Назначен новый председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов

Должность занял Нурлан Абдрахманов.

Председателем АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" назначен Нурлан Абдрахманов, передает Zakon.kz.

Нурлан Абдрахманов имеет 20-летний опыт работы в системе Национального Банка по направлениям методологии, контроля и надзора финансового рынка. С 2007 по 2011 год возглавлял подразделения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, стратегии и анализа финансового рынка и финансовых организаций.

В течение последних семи лет, с 2011 года по настоящее время, занимал должность директора Департамента методологии финансового рынка Национального банка, где отвечал за вопросы формирования политики и методологии в области пруденциального регулирования и надзора, унификации регуляторных стандартов, регулирования финансовых рынков и развития финансовых услуг, повышения осведомленности потребителей финансовых услуг, а также противодействия недобросовестным практикам – отмыванию денег и финансированию терроризма. В течение указанного периода возглавлял разработку множества законодательных актов, в том числе – по вопросам консолидированного надзора на финансовом рынке, деятельности микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, риск-ориентированного надзора.

В разные годы занимал посты члена Совета директоров (Биржевого совета) АО "Казахстанская фондовая биржа", члена Совета директоров АО "КФГД" – в качестве представителя Единственного акционера. Занимался вопросами регулирования финансовых рынков и финансовых организаций, разработкой нормативных правовых актов Евразийского экономического союза; представлял Республику Казахстан (Национальный Банк) в работе Евразийской экономической комиссии (в том числе в рамках Консультативного комитета по финансовым рынкам) по направлению развития и регулирования финансовых рынков.

"Нурлан Алмасович работает в системе Национального банка с 1998 года. В последние годы руководил Департаментом методологии финансового рынка, решал очень важные задачи. Многие вопросы, которые находились в компетенции этого департамента, так или иначе, пересекались с деятельностью Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Абдрахманов Н.А. имеет большой опыт методологической работы; его опыт будет также незаменим в области регулирования депозитного рынка, в том числе срочного рынка, а также проработки инициатив Фонда по выполнению функций корпоративного ликвидатора. Я хочу пожелать, чтобы Фонд и далее продолжал эффективно выполнять свои задачи и начинания", - сказал глава Нацбанка Данияр Акишев.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) – это организация Национального банка РК, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня.

КФГД гарантирует обязательства банков – участников системы гарантирования депозитов по возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах банковских счетов (в том числе – все виды вкладов, деньги на текущих счетах и платежных карточках), в случае принудительного прекращения деятельности банка. На данный момент 30 банков являются участниками системы гарантирования депозитов.

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