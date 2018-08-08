Забавные, дурацкие и пугающие: какими были платья подружек невесты в прошлом веке

Ретро-снимки подружек невест второй половины двадцатого века удивляют, смешат, а порой даже пугают.

Главное, что подружки невесты должны сделать на свадьбе, — не затмить виновницу торжества. Однако порой происходит ровно наоборот.

О том, где, как и какое выбрать платье, если вы невеста, мы говорили не раз. А вот как быть, если вы — ее подружка? Голливудские фильмы диктуют тренд на дурацкие наряды лиловых, малиновых и желтых оттенков, масс-маркет-бренды предлагают довольно скромные, а порой даже невзрачные наряды, пример звезд тоже не всегда показателен. Мы решили вдохновиться примерами из недалекого прошлого и… не смогли сдержать эмоций.

Ретро-снимки подружек невест второй половины двадцатого века удивляют, смешат, а порой даже пугают. К нашему счастью, подобная мода не выдержала испытания временем, и этими нарядами мы можем сегодня любоваться лишь на архивных снимках. Платья в цвет занавесок на окнах, велюровые комплекты, напоминающие одеяния рождественских гномов, наряды из «траурного» черного кружева с гигантскими плечами (привет, 1980-е!), меховые муфты, замшевые перчатки, «масонские» плащи — в общем, смотрите!

Источник © Woman.ru

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