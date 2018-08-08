За флэшмоб Kiki Challenge могут наказать

Участники движения, выпрыгивающие на ходу из машины, нарушают ПДД.

Акмолинские полицейские предупреждают о том, что участием в популярном флешмобе «Kiki Challenge» может повлечь адмнаказание, передает Zakon.kz.

В Казахстане набирает популярность флешмоб «Kiki Challenge». Участники выпрыгивают из салонов автомобилей на ходу и танцуют под разные треки.

"Благодаря своевременной разъяснительной работе сотрудников полиции МПС ДВД Акмолинской области в регионе подобные флешмобы не проводились. Но в целях обеспечения безопасности граждан сотрудники полиции напоминают любителям подобных флешмобов о нарушении ПДД: такой вид развлечения усматривает ряд нарушений правил дорожного движения со стороны водителей. Так, в соответствии с пунктом 2.1.4 ПДД водитель транспортного средства обязан не покидать транспортное средство без принятия мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства", - отметили в полиции.

Помимо этого, согласно пункту 19.5 ПДД водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверьми, и не открывать их до полной остановки.

"Водители и пассажиры выпрыгивают из движущихся машин, подвергают опасности других участников дорожного движения...", - отметил начальник отдела ООНДД МПС ДВД Акмолинской области подполковник полиции Куанышбек Абенов.

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