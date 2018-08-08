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Плата за арендное жилье в Казахстане увеличилась

Изменение цен на рынке жилья в июле 2018 года.

Фото : prodengi.kz8 августа 2018, 12:11

В июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены перепродажи неблагоустроенного жилья повысились на 0,6%, благоустроенного – на 0,1%, а продажи нового – снизились на 0,1%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства экономики РК.

Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,5%.

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в Астане, Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.


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