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В Австралии сапсерфенгист заснял на видео столкновение с огромным китом

К счастью, животное не пострадало, так как сапсерфер плыл не быстро.

Фото : © Surfaris Surf Camp8 августа 2018, 12:19

Неподалеку от австралийского города Порт-Маккуори сапсерфингист повстречался в море с несколькими горбатыми китами, а в одного из них даже врезался, сообщает РИА Новости.

28-летний Алекс плыл на доске с веслом за косяком дельфинов и неожиданно врезался в огромного кита, который поднялся на поверхность набрать воздуха. К счастью, животное не пострадало, так как сапсерфер плыл не быстро.

На кадрах также видно, как три больших млекопитающих плавают вокруг доски и под ней несколько минут. Алекс продолжил свой заплыв, но на обратном пути снова встретил этих китов.


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