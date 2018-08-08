Температура до 7° ожидается в Казахстане

Днем столбик термометра опустится до 15-23 градусов тепла.

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9-11 августа, сообщает Zakon.kz.

Холодный влажный арктический воздух будет поступать с районов Карского моря, в связи с чем в северных, центральных и 11 августа в восточных регионах Казахстана ожидаются дожди, местами сильные с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града, понижение температуры в северных, центральных районах ночью до 7-17, днем до 15-23 градусов тепла.

На остальной территории республики температура воздуха по-прежнему будет около нормы, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, 11 августа на юге страны местами ожидаются усиление ветра, шквал, пыльные бури и возможен град.

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